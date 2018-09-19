В США могут снять мини-сериал по книге экс-главы ФБР о Трампе

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Книга мемуаров бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность» может быть экранизирована в Соединенных Штатах. Об этом пишет 18 сентября The Hollywood Reporter.

По сведениям издания, телекомпания CBS TV Studios завершает переговоры по созданию мини-сериала по указанному произведению. В качестве автора сценария картины планируется привлечь писателя Билли Рэя (автор сценария фильма «Капитан Филлипс»), а продюсером может стать Алекс Куртцман, работавший над сериалом «Звездный путь: Дискавери».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле вышла в свет книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми, посвященная «бессовестному» президенту США Дональду Трампу. Коми, неожиданно уволенный с поста главы спецслужбы в мае 2017 года, посвятил свою книгу портрету действующего главы государства. Автор мемуаров описывает Трампа как «неэтичного» и лишенного правдивости человека. Президент пребывает «в коконе альтернативной реальности», в который пытается завлечь людей из своего круга, считает Коми.

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