Актер Алексей Панин хочет снять свой фильм

Москва, 19 сентября 2018, 00:39 — REGNUM Режиссером собирается стать российский актер Алексей Панин, передает Piter.TV.
Его собственный фильм, к которому он «шел два десятилетия», будет назван «Я вернулся». В ленте Панин планирует задействовать Никиту Джигурду, Владимира Епифанцева, Сергея Фролова, Александра Головина, Константина Мурзенко и певца Данко.
Известно, что уже в октябре начнутся съемки кинодебюта Панина.
Напомним, Панин известен эпатажными проявлениями, снискавшими ему скандальную славу. Так, в начале сентября он назвал соотечественников «умственно ограниченными», при этом объявив о своей возможной эмиграции.
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