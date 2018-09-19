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Актер Алексей Панин хочет снять свой фильм

Культура

Известны название и актерский состав

Актер Алексей Панин хочет снять свой фильм
Веселый роджер
Алексей Панин

Москва, 19 сентября 2018, 00:39 — REGNUM  Режиссером собирается стать российский актер Алексей Панин, передает Piter.TV.

Его собственный фильм, к которому он «шел два десятилетия», будет назван «Я вернулся». В ленте Панин планирует задействовать Никиту Джигурду, Владимира Епифанцева, Сергея Фролова, Александра Головина, Константина Мурзенко и певца Данко.

Известно, что уже в октябре начнутся съемки кинодебюта Панина.

Напомним, Панин известен эпатажными проявлениями, снискавшими ему скандальную славу. Так, в начале сентября он назвал соотечественников «умственно ограниченными», при этом объявив о своей возможной эмиграции.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер Панин обругал жителей России и решил эмигрировать

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