Вышел в свет первый трейлер фильма «Капитан Марвел»

Вашингтон, , 00:27 — REGNUM

Первый трейлер фильма «Капитан Марвел» студии Marvel опубликован. 18 сентября трейлер был представлен по видеосвязи в эфире утреннего шоу Good Morning America.

Кадры представляла исполнительница главной роли Бри Ларсон.

Напомним, «Капитан Марвел» режиссеров Анны Боден и Райана Флека выйдет в 2019 году (7 марта). В главных ролях Бри Ларсон, Сэмюэл Джексон, Бен Мендельсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября Marvel опубликовала новые кадры фильма: четыре снимка, на одном из которых Ларсон одета в костюм супергероя.

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