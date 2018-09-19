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Вышел в свет первый трейлер фильма «Капитан Марвел»

Культура

Трейлер представила по видеосвязи актриса Бри Ларсон

Вашингтон, 19 сентября 2018, 00:27 — REGNUM  

Первый трейлер фильма «Капитан Марвел» студии Marvel опубликован. 18 сентября трейлер был представлен по видеосвязи в эфире утреннего шоу Good Morning America.

Кадры представляла исполнительница главной роли Бри Ларсон.

Напомним, «Капитан Марвел» режиссеров Анны Боден и Райана Флека выйдет в 2019 году (7 марта). В главных ролях Бри Ларсон, Сэмюэл Джексон, Бен Мендельсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября Marvel опубликовала новые кадры фильма: четыре снимка, на одном из которых Ларсон одета в костюм супергероя.

Читайте ранее в этом сюжете: Студия Marvel опубликовала новые фото Бри Ларсон в образе Капитана Марвел

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