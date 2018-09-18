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Школьники со всей России проедут по псковским местам Александра Невского

Культура

В регионе продолжается программа детского туризма «Моя Россия»

Школьники со всей России проедут по псковским местам Александра Невского
Цитата из кф Александр Невский. реж Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов. 1938. СССР
Александр Невский

Псков, 18 сентября 2018, 18:14 — REGNUM  Около 1,5 тыс. школьников из различных регионов России проедут по псковскому маршруту, связанному с именем Александра Невского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, дети посетят Псков, Порхов, Изборск и Печоры в сентябре — октябре нынешнего года.

Таким образом, в регионе продолжится реализация Национальной программы развития детского туризма «Моя Россия».

Впервые регион участвовал в ней в 2016 году, тогда по туристскому маршруту «Псков. Духовные истоки» проехали 600 школьников из Центра России, Карелии, Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область — единственный регион России, который в порядке исключения не попал в ротацию и остался в Национальной программе детского туризма «Моя Россия». Заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова объяснила это решение тем, что в министерстве «не представляют себе маршруты детского туризма духовного наполнения без Псковского региона».

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Развитие внутреннего туризма
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