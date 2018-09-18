Школьники со всей России проедут по псковским местам Александра Невского

Псков, , 18:14 — REGNUM Около 1,5 тыс. школьников из различных регионов России проедут по псковскому маршруту, связанному с именем Александра Невского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, дети посетят Псков, Порхов, Изборск и Печоры в сентябре — октябре нынешнего года.

Таким образом, в регионе продолжится реализация Национальной программы развития детского туризма «Моя Россия».

Впервые регион участвовал в ней в 2016 году, тогда по туристскому маршруту «Псков. Духовные истоки» проехали 600 школьников из Центра России, Карелии, Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область — единственный регион России, который в порядке исключения не попал в ротацию и остался в Национальной программе детского туризма «Моя Россия». Заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова объяснила это решение тем, что в министерстве «не представляют себе маршруты детского туризма духовного наполнения без Псковского региона».