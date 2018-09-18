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Итальянская молодежь сможет посещать театр Ла Скала за два евро

Культура

Новые правила вступят в силу со следующего сезона

Итальянская молодежь сможет посещать театр Ла Скала за два евро
Stevage
Интерьер Ла Скала

Милан, Италия, 18 сентября 2018, 17:18 — REGNUM  Со следующего сезона, то есть с сентября 2019 года, молодежь в возрасте от 18 до 25 лет сможет посещать миланский театр Ла Скала по билетам ценой в два евро, заявил во вторник, 18 сентября, министр культуры Альберто Бонизоли, сообщает La Repubblica.

По словам министра, соответствующие договорённости с руководителями театра уже достигнуты. Таким образом правительство намерено знакомить молодых людей с высокой культурой, которая сейчас недоступна для них и воспринимается ими скептически, отметил он.

Правительство предложит те же правила и другим оперным театрам, добавил Бонизоли. Какая доля билетов будет доступна по столь низкой цене, министр не уточнил.

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