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В сеть выложили новые фото Ди Каприо и Питта на съёмках фильма Тарантино

Культура

Производство картины идёт полным ходом

Лос-Анджелес, США, 18 сентября 2018, 15:35 — REGNUM  В сети появились новые фото со съёмочной площадки фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», на которых запечтлены Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Снимки были опубликованы 17 сентября на портале Just Jured.

https://twitter.com/JustJared/status/1041568880488001536

Папарацци поймали звёзд в образах актёра Рика Далтона (Ди Каприо) и его дублёра Клиффа Бута (Брэд Питт). На одном фото Питт, одетый в джинсовый костюм, запечатлён около автомобиля. На другом снимке он стоит в неестественной позе, возможно, разминая ноги. В кадр также попал Квентин Тарантино, фотографы поймали его в объектив в тот момент, когда он давал какие-то указания Ди Каприо.

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Напомним, премьера новой картины Квентина Тарантино должна пройти в июле 2019 года. В фильме также снимется Марго Робби, она сыграет актрису Шерон Тейт, погибшую от рук секты маньяка Чарльза Мэнсона.

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