В Москве пройдет Международный фестиваль спектаклей для детей «Гаврош»

Москва, , 14:01 — REGNUM С 21 по 30 сентября в Москве пройдет ХII Международный фестиваль спектаклей «ГАВРОШ. Немецкий сезон». В 2018 году организаторы смотра — московский театр «Театриумом на Серпуховке» совместно с Гёте-институтом — решили повторить успешный опыт 2012 года. Тогда московская публика с большим интересам отнеслась и к спектаклям для маленьких детей, и к постановкам для подростков театров из Германии. И сейчас ожидается, что новые работы немецких коллективов из Берлина, Дюссельдорфа, Тюбингена, Эрфурта, Нюрнберга понравятся юным москвичам. Тем более, что постановки будут на любой вкус — драма, театр объектов, кукольный и визуальный театр, современный танец. За 10 фестивальных дней будет дано 40 представлений для детей и подростков от 2 до 16 лет. Спектакли пройдут на основной и новой сценах «Театриума на Серпуховке», «Под крышей» Театра им. Моссовета, на Новой и Симоновской сценах Театра им. Евг. Вахтангова, в Театре «Мост».