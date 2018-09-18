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Мультфильм «Котёнок с улицы Лизюкова 2» покажут на фестивале «Шлингель»

Культура

Анимационную картину снимала российская студия Wizart

Хемниц, Германия, 18 сентября 2018, 13:57 — REGNUM  Анимационный фильм «Котёнок с улицы Лизюкова 2» вошел в конкурсную программу кинофестиваля «Шлингель», который пройдёт в Германии. Об этом 18 сентября сообщил сайт телеканала RT.

Кинофорум пройдёт в период с 1 по 7 октября 2018 года в немецком городе Хемниц. Российский мультфильм будет бороться за первое место в конкурсе short film. Всего в рамках кинофестиваля будет показано 150 картин в шести номинациях.

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Напомним, анимационный фильм «Котёнок с улицы Лизюкова 2» создала студия Wizart. Зрители могли видеть такие её работы, как «Снежная королева», «Волки и овцы» и «Йоко».

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