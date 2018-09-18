Netflix выпустил трейлер фильма «Апостол» про религиозную секту

Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Режиссёр Гарет Эванс и Netflix выпустил трейлер своего нового фильма «Апостол», в котором главный герой, пытаясь спасти сестру, борется с религиозной сектой. Ролик был опубликован 17 сентября на YouTube-канале потоковой службы.

Главную роль в картине исполнил Дэн Стивенс (сериал «Легион», фильм «Красавица и Чудовище»). Сценарий к ней написал сам Гарет Эванс, действие фильма происходит в начале XX века. Герой Стивенса проникает на остров, где живут сектанты. Там он понимает, что дела ещё обстоят ещё хуже, чем он думал.

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Напомним, мировая премьера картины запланирована на 21 сентября 2018 года. В ней также снялись такие актёры как Майкл Шин, Кристин Фросет и Люси Бойнтон.

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