Омск, , 13:33 — REGNUM С 26 по 30 сентября в Омске пройдет Национальный кинофестиваль дебютов «Движение». Программа фестиваля необычайно обширна так как, по сути, включает в себя сразу шесть конкурсных просмотров и мероприятий: «Вперед» — национальные премьеры дебютных фильмов российских кинематографистов, «Жизнь» — премьерных неигровых фильмов, «Начало» — программа короткометражных фильмов на стыке самых разных жанров и форматов продолжительностью до 30 минут, «Навстречу» — новейших и самых ожидаемых отечественных телесериалов, «Школа» — практическая часть кинофестиваля, состоящая из лекций, мастер-классов и открытых дискуссий и «Вектор» — панорама самых заметных российских картин, не вышедших в прокат в Омске. Номинаций также шесть.

Откроет фестиваль картина режиссера Михаила Идова «Юморист», в основу которого положена судьба советского писателя Бориса Аркадьева.

Критики обращают внимание на следующие работы — «Нариман и его братья» Лизы Болычевой, «Сулейман-гора» Елизаветы Стишовой, «Без меня» Кирилла Плетнева, «Место!» Андрея Вальдберга, документальный фильм «Своя республика» Алены Полуниной и сериал «Звоните Ди Каприо» Жоры Крыжовникова.