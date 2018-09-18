Второй трейлер фильма «Девушка, которая застряла в паутине» выложен в сеть

Лос-Анджелес, США, , 13:23 — REGNUM Sony Pictures выпустила второй по счёту трейлер фильма «Девушка, которая застряла в паутине», в котором роль Лисбет Саландер исполнила Клэр Фой. Видео было выложено 17 сентября на YouTube-канале кинокомпании.

Снимал картину режиссёр Феде Альварес, знакомый зрителям по фильмам «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Чёрная книга». В основу его ленты легло произведение писателя Давида Лагеркранца, который выпустил его как продолжение серии романов «Миллениум» Стига Ларрсона.

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Напомним, в фильме Альвареса роль Микаэля Блумквиста, напарника Лисбет Саландер, сыграл шведский актёр Сверрир Гуднасон («Борг/Макинрой», «Жена художника», сериал «Валландер»).

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