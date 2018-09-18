Российские актёры поделились личными историями

Москва, , 14:05 — REGNUM Известные российские актёры запустили флешмоб в поддержку фильма «Межсезонье» Александра Ханта, в рамках которого делятся своими подростковыми историями. К акции присоединились Чулпан Хаматова, Ирина Горбачева, Ольга Медынич и другие.

Чулпан Хаматова рассказала о том, в какой момент решила взять ответственность за свои поступки полностью на себя и какую роль в этом сыграла школьная форма.

Ирина Горбачева призналась, что только сейчас, в 30 лет, начинает «расхлебывать» то, что происходило с ней в детстве и юности. Она отметила, что в России не принято ходить к психологу, однако это очень важно, ведь не всегда родители или друзья могут помочь.

Ольга Медынич рассказала, как родители впервые разрешили ей остаться у молодого человека и тем самым подняли уровень доверия к себе. Актриса также поделилась историей о том, как в юности отравилась алкоголем, однако вместо наказания бабушка преподнесла ей более ценный урок.

Во флешмобе также приняли участие Ольга Лапшина, Денис Шведов, Юрий Быков, Любовь Аксенова, Анатолий Белый и другие артисты.

Ранее ИА REGNUM рассказывало о том, что режиссёр Александр Хант, известный российским зрителям по своему фильму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», выпустит новую картину «Межсезонье». В её основу лягут реальные события, произошедшие в 2016 году в Псковской области, когда двое подростков сбежали из дома с оружием, забаррикадировались на даче и впоследствии погибли при штурме дома полицией. Сбор средств на новый проект проходит на краудфандинговой платформе Planeta.tu.

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