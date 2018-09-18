Рок-опера «Иисус Христос – суперзведа» в театре Моссовета отмечает 25-летие

Москва, , 12:49 — REGNUM 17 сентября на сцене московского театра им. Мосовета произошло знаменательное событие — музыкальный спектакль «Иисус Христос — суперзвезда» по мотивам одноименной рок-оперы Тима Райса и Эндрю Ллойд-Уэббера в нашумевшей постановке ныне художественного руководителя театра Павла Хомского отметил четверть века. Долгожительство этого действа объясняется своеобразным и вместе с тем органичным сочетанием жанра классического рока и традиций русской театральной школы. В середине 1990-х этот спектакль взбудоражил Москву. Билетов было не достать ни за какие деньги: публика стояла за километр чтобы схватить лишний билетик. Исполнители Иисуса, Иуды, Марии Магдалины и других персонажей великой драматической истории стали в одночасье знаменитыми. Многие актеры премьеры театра до сих пор с удовольствием играют в этом представлении. «На сегодняшний день, смею надеяться, я делаю это лучше, чем делал на премьере. Хотя я был молод и силен, но в голове не было того, что сейчас наполнено. Сейчас я делаю это более осмысленно и технично», — признался бессменный исполнитель роли Иуда Искариота заслуженный артист России Валерий Ярёменко на сборе труппы перед открытием сезона.