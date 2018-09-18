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В Санкт-Петербурге открывается международный форум «Кино Экспо»

Культура

Около 2 тысяч представителей киноиндустрии обсудят последние тренды производства и проката фильмов

Санкт-Петербург, 18 сентября 2018, 12:06 — REGNUM  18 сентября в Санкт-Петербурге открывается ХХ международный форум и выставка «Кино Экспо». В настоящее время, по утверждению организаторов, это одна из самых больших и престижных площадок в мире не только для обсуждения последних трендов кинобизнеса и изменений в работе кинотеатров, но и для заключения производственных и прокатных контрактов. На смотр и дискуссии съехались почти две тысячи представителей киноиндустрии. Особенное внимание будет уделено Всероссийскому питчингу дебютных работ, благодаря которому многие интересные работы начинающих режиссеров находят необходимые для производства инвестиции.

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Культурная хроника
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