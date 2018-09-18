Патрик Стюарт снимется в перезагрузке «Ангелов Чарли»

Лос-Анджелес, США, , 12:05 — REGNUM Патрик Стюарт («Логан», «Люди Икс») может сняться в перезагрузке «Ангелов Чарли», которую будет снимать режиссёр Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Могучие рейнджеры»). Об этом 17 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1041783729117704192

Отмечается, что сейчас актёр ведет переговоры со студией. Если они пройдут удачно, он исполнит роль Джона Босли — помощника Ангелов, которых в свою очередь сыграют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Элизабет Бэнкс не только займет должность режиссёра и продюсера фильма, она также как и Патрик Стюарт сыграет роль Босли. Таким образом, в новых «Ангелах Чарли» зрители смогут увидеть двух Босли.

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