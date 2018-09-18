Раскрыты детали сюжета девятой части «Звёздных войн»

Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM В сети появились слухи, касающиеся сюжета девятой части «Звёздных войн», согласно им, генерал Хакс может оказаться предателем. Об этом 17 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/StarWarsTime/status/1041791787935965184

Слухи говорят: о том, что Хакс передаёт информацию Сопротивлению каким-то образом узнает Кайло Рен. Причиной, по которой генерал совершит подобный поступок будет его желание выставить Рена неумелым командующим. Учитывая то, насколько между этими двумя персонажами напряжённые отношения, а также помня о готовности Хакса идти на любые жертвы, можно допустить такую возможность. Однако издание отмечает, что данный слух является неподтверждённым.

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Напомним, в фильме «Звёздные войны: Последние джедаи» генерал Хакс не колеблясь реализовал убийство собственного отца, желая быстрее подняться по карьерной лестнице.

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