Актер и режиссер Шон Пенн раскритиковал движение MeToo

Нью-Йорк, США, , 11:49 — REGNUM Голливудский актер, обладатель премии «Оскар» Шон Пенн выступил с критикой феминистского движения MeToo в эфире американского телешоу Today 17 сентября.

«Во многих случаях мы не знаем фактов. Возмутительно называть движением нечто, что, собственно, представляет из себя ряд отдельных обвинителей, жертв и жалоб. Многие из которых безосновательны», — сказал Пенн.

«На данный момент по большей части суть движения MeToo состоит в том, чтобы разделить мужчин и женщин», — добавил актер.

Напомним, хэштег MeToo возник в 2017 году, когда известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах. Многие известные женщины использовали этот хэштег, чтобы рассказать в сети о домогательствах в их адрес в мире киноиндустрии и не только.