Сегодня определятся победители фотоконкурса «Русская цивилизация»

Москва, , 11:22 — REGNUM Сегодня, 18 сентября станут известны имена победителей II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей России (ФАДН). Более 3 тысяч фотографов из 44 стран прислали более 17 тысяч работ. Лучшие работы будут выбраны по таким критериям, как оригинальность идеи фотографии, художественный уровень и содержание фотографии, мастерство участника (техника и качество исполнения), а также соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.

На фотоконкурсе было заявлено 5 номинаций: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

В состав жюри «Русской цивилизации» вошли директор Мультимедиа АртМузея Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, певица Рагда Ханиева, фотографы Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно, Дмитрий Исхаков и Сергей Черных, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева и другие.

«Перед членами жюри стоит непростая задача, в этом году большое количество достойных и интересных работ высокого уровня. Приятно осознавать, что фотографы со всего мира постарались показать в своих работах, что же такое русская цивилизация», — прокомментировал председатель жюри, руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

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