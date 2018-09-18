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Сегодня определятся победители фотоконкурса «Русская цивилизация»

Культура

Жюри выберет победителей в пяти номинациях

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Сегодня определятся победители фотоконкурса «Русская цивилизация»
© II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
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Москва, 18 сентября 2018, 11:22 — REGNUM  Сегодня, 18 сентября станут известны имена победителей II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей России (ФАДН). Более 3 тысяч фотографов из 44 стран прислали более 17 тысяч работ. Лучшие работы будут выбраны по таким критериям, как оригинальность идеи фотографии, художественный уровень и содержание фотографии, мастерство участника (техника и качество исполнения), а также соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.

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Эльбрус. Работа Евгения Плешкова
© II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Эльбрус. Работа Евгения Плешкова

На фотоконкурсе было заявлено 5 номинаций: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

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Девичьи слезыю Работа Олега Кугаева
© II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Девичьи слезыю Работа Олега Кугаева

В состав жюри «Русской цивилизации» вошли директор Мультимедиа АртМузея Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, певица Рагда Ханиева, фотографы Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно, Дмитрий Исхаков и Сергей Черных, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева и другие.

«Перед членами жюри стоит непростая задача, в этом году большое количество достойных и интересных работ высокого уровня. Приятно осознавать, что фотографы со всего мира постарались показать в своих работах, что же такое русская цивилизация», — прокомментировал председатель жюри, руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

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Закат на лугах. Работа Василия Скорева
© II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Закат на лугах. Работа Василия Скорева

Читайте ранее в этом сюжете: Фотографы 44 стран мира борются за победу в конкурсе «Русская цивилизация»

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Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
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