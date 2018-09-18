В Москве открывается Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку»

Москва, , 10:09 — REGNUM 18 сентября представлением «Евгений Онегин» Челябинского оперного театра на сцене «Геликон-опера» в Москве открывается III фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». На главных площадках города — в Большом театре России, Московском театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, «Новой опере» и других будет показано 30 театрально-музыкальных постановок. В репертуаре коллективов из 16 регионов России практически все музыкальные жанры — опера, балет, мюзиклы, хореографические композиции и многие другие. Масштабный фестиваль завершится 14 ноября.