В Турции вновь открыта для прихожан армянская церковь Ахтамар

Ван, Турция, , 10:11 — REGNUM Армянская православная церковь Святого Креста (Ахтамар), расположенная на озере Ван на востоке Турции, вновь открыта для богослужения после четырехлетнего перерыва, пишет Daily Sabah.

На первую службу прибыли армяне со всей Турции и из-за рубежа, а также присутствовали представители министерства культуры и туризма Турции. Церковь была закрыта в 2015 году по соображениям безопасности, поскольку в регионе действовали отряды Рабочей партии Курдистана, занесенные в список террористических организаций в Турции.

Церковь Ахтамар объявлена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена на одноименном острове в 915−921 годах. В 2005—2007 годах была проведена реставрация здания.