Хоровая капелла имени А. А. Юрлова открывает юбилейный, сотый сезон

Севастополь, , 09:41 — REGNUM 18−20 сентября в Севастопольском центре культуры и искусств и Свято-Владимирском кафедральном соборе Херсонеса в Крыму Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова даст три концерта. Этими выступлениями прославленный коллектив начнет масштабный фестиваль, приуроченный к знаменательной дате. В течение года капелла побывает в Ярославле, Кургане, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Ханты-Мансийске и в других российских городах. Завершится юбилейное турне концертами 12 февраля в Большом зале Московской консерватории и 8 апреля в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Национализированная в январе 1919 году капелла стала первым государственным хором молодой Страны Советов. В 1920-е годы носила название Хора имени М. И. Глинки. Под руководством Александра Юрлова в 1960—1970-е годы Республиканская русская хоровая капелла стала первым исполнителем вокально-симфонических сочинений Шостаковича, Свиридова, других великих композиторов. Сегодня Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова дает до 80 концертных программ ежегодно на лучших концертных площадках России и мира.