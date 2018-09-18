В Грозном открылся фестиваль искусств «Мир Кавказу»

Грозный, , 09:26 — REGNUM В Чечне стартовал Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу». Он проходит в рамках мероприятий, посвященных 200-летнему юбилею столицы республики — города Грозного.

Участниками фестиваля стали гости и творческие коллективы из 17 регионов России. Открытие культурного форума состоялось 17 сентября на площади перед Государственным театрально-концертным залом. Целью проведения мероприятия является укрепление взаимопонимания, дружбы и доверия между народами Северного Кавказа и всей России, сообщили в министерстве культуры республики.

В течение трех дней жители Чечни смогут побывать на выставке прикладных искусств мастеров из СКФО и ЮФО, посетить гала-концерт участников культурного форума. Участники фестиваля дадут выездные концерты в районах Чечни и познакомятся с ее достопримечательностями.

Напомним, 200-летие города Грозного будет отмечаться 5 октября. Согласно указу президента РФ этот день будут праздновать на государственном уровне. Открытие юбилейных мероприятий состоялось в Москве на прошлой неделе. В «Крокус-сити» состоялся большой концерт мастеров искусств Чеченской Республики.

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