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Новый альбом Маккартни оценили в хит-параде Billboard 200

Культура

Экс-биттл возглавил чарт впервые с 1982 года

Вашингтон, 18 сентября 2018, 01:12 — REGNUM  Лидером чарта американского еженедельника Billboard 200 впервые с 1982 года стал британский певец Пол Маккартни, сообщается на сайте журнала.

Успех Маккартни принес его новый сольник Egypt Station. За неделю продано 153 тыс. дисков с альбомом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Маккартни выпустил 17-й сольный альбом Egypt Station из 14 композиции. Альбом стал первым после пятилетнего перерыва.

Читайте ранее в этом сюжете: Пол Маккартни выпустил новый альбом впервые за пять лет

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