Мединский объяснил защитой зрителя идею сокращения сеансов зарубежного кино

Москва, , 22:09 — REGNUM Ограничение количества сеансов одного фильма в кинотеатрах является обычной практикой в антимонопольном законодательстве многих стран. Об этом заявил 17 сентября министр культуры России Владимир Мединский, комментируя инициативу ведомства об ограничении показов иностранных фильмов в России.

«Я хочу успокоить всех — речь идёт об обычных предложениях, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах, когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом», — приводит слова министра агентство «Москва».

Мединский отметил, что в большинстве стран, где существует подобное антимонопольное законодательство, кинотеатры обязвают показывать не менее трех разных фильмов, таким образом, на один фильм приходится 35% сеансов. «Нам кажется, что эта мера защищает зрителя, дает возможность выбора», — сказал министр.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее Минкультуры обнародовало проект поправок в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии», в соответствии с которыми количество показов каждого фильма в кинотеатре не должно будет превышать 35% от общего числа сеансов. При этом на российские фильмы данное требование распространяться не будет.

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