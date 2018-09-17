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Мединский объяснил защитой зрителя идею сокращения сеансов зарубежного кино

Культура

Министр культуры назвал предложенный ведомством законопроект обычной антимонопольной нормой

Мединский объяснил защитой зрителя идею сокращения сеансов зарубежного кино
Дарья Драй © ИА REGNUM
Владимир Мединский

Москва, 17 сентября 2018, 22:09 — REGNUM  Ограничение количества сеансов одного фильма в кинотеатрах является обычной практикой в антимонопольном законодательстве многих стран. Об этом заявил 17 сентября министр культуры России Владимир Мединский, комментируя инициативу ведомства об ограничении показов иностранных фильмов в России.

«Я хочу успокоить всех — речь идёт об обычных предложениях, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах, когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом», — приводит слова министра агентство «Москва».

Мединский отметил, что в большинстве стран, где существует подобное антимонопольное законодательство, кинотеатры обязвают показывать не менее трех разных фильмов, таким образом, на один фильм приходится 35% сеансов. «Нам кажется, что эта мера защищает зрителя, дает возможность выбора», — сказал министр.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее Минкультуры обнародовало проект поправок в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии», в соответствии с которыми количество показов каждого фильма в кинотеатре не должно будет превышать 35% от общего числа сеансов. При этом на российские фильмы данное требование распространяться не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: Минкультуры предлагает сократить показы иностранных фильмов в кинотеатрах

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