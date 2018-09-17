В Турции вышел фильм «Гость» о судьбе сирийских беженцев

Анкара, , 20:55 — REGNUM Турецкие кинотеатры начали показывать фильм, главной темой которого стала жизнь девочки из Сирии. Работа над фильмом «Гость» велась 3 года, большую часть времени режиссер Андач Хазнердароулу провела в лагерях беженцев. Фильм рассказывает драматическую историю восьмилетней Лены, убегающей в Стамбул от гражданской войны в Сирии. Фильм наполнен драматическими моментами. Как сообщает турецкое агентство «Хабертюрк», Раван Скиф, сыгравшая главную роль, была выбрана среди тысяч детей в лагерях для мигрантов. Скиф после съемок провела некоторое время в лагере иммигрантов в Греции и продолжает свою жизнь в лагере иммигрантов в Бремене. Также несколько других ролей были сыграны сирийский актерами-беженцами.Фильм получил премию «Ауни Толунай Аудитория» на кинофестивале в Анталии, «Лучший фильм» и «Лучший сценарий» на Босфорском кинофестивале. «Гость», продолжая свое фестивальное путешествие за границу, недавно получил награды «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль» на кинофестивале «Шелковый путь» в Дублине и на Арабском кинофестивале в Мальмё.