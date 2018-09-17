В Уфе открылся Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова

Уфа, , 18:05 — REGNUM 17 сентября в Уфе открылся II Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. 18 сентября в Государственном концертном зале «Башкортостан» начнется первый тур. За победу в трех турах будут бороться 12 музыкантов из 6 стран. Открыть состязание выпало в результате жеребьевки испанской исполнительнице Анне Мильман.

Благодаря авторитету Владимира Спивакова было создано авторитетное жюри в составе Михаила Копельмана (председатель), выдающихся скрипачей Сергея Догадина, Бориса Кушнира, Цянь Чжоу, Такаси Симидзу и самого маэстро.

21 сентября на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» Владимир Спиваков вручит лучшему исполнителю уникальную скрипку, созданную в 1912 году итальянским мастером Риккардо Антониацци. Лауреаты 2-й и 3-й премий получат скрипку работы Жюля Гранджона, включённую в книгу «Сокровищница французских струнных инструментов XIX века» и скрипку работы Игоря Улицкого 2017 г.