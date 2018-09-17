Спектакли по Достоевскому на пяти языках представят в Новгородской области

Великий Новгород, , 17:43 — REGNUM XXII Международный театральный фестиваль по произведениям Фёдора Достоевского, который пройдёт с 5 по 11 ноября в Великом Новгороде и Старой Руссы, откроет премьера российско-финского спектакля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новгородского областного театрально-концертного агентства.

Спектакль «Der Spieler» по роману Достоевского «Игрок» финского режиссёра Яри Юутинен — совместный проект международной театральной компании sadsongskomplex: fi (Хельсинки, Финляндия) и Новгородского областного театрально-концертного агентства. Репетиции спектакля уже начались, по предложению Новгородского музея-заповедника творческая команда спектакля отправилась за вдохновением в старорусский Дом-музей Ф.М. Достоевского, где открыта экспозиция, посвящённая роману.

«Это мрачная история. Писатель поднимает здесь замечательную тему: в этом мире всё продается за деньги — любовь, дружба. И люди зависимы не столько от игры, сколько от обстоятельств. Они не могут вырваться из своего положения, как крысы, запертые в подвале. Но мы попытаемся передать и юмор Достоевского, и сосредоточиться на истории любви», — прокомментировал работу над спектаклем Яри Юутинен.

Название спектакля «Der Spieler» (по-немецки «игрок») — это и дань истории создания романа Достоевского (писатель написал его в Германии, где перед этим крупно проигрался), и метафора иного пространства для героев. В спектакле заняты заслуженный артист России Анатолий Устинов, Юрий Ковалёв, Павел Рудаков, Анна Кондрашина, Вера Веркау, Вячеслав Кормильцев, Любовь Жинкина, Ян Цыбульский, Виктория Нархова, Владимир Полтораносов.

Спектакль будет идти на русском языке. А всего в рамках фестиваля зрители увидят 14 спектаклей по десяти произведениям Достоевского на русском, японском, польском, литовском и словенском языках.

Ожидается, что на фестиваль приедут делегации из Японии, Испании, Словении, Литвы, Польши, Финляндии, Туркмении, Белоруссии, регионов России. Фестиваль пройдет на шести площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе.

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Напомним, впервые в Новгородской области театральный фестиваль по произведениям Достоевского состоялся в 1992 году. Первоначально в фестивале участвовали камерные спектакли. За годы его проведения в регионе побывали тысячи участников из десятков российских городов, стран Европы и Азии.