В Дарвинском музее в Москве проходит выставка ритуальных масок

Москва, , 16:53 — REGNUM В Государственном Дарвиновском музее в Москве проходит выставка «Из дальних стран и океанов». В основе ее собрание известного океанолога Льва Москалёва. Это 18 ритуальных и декоративных масок народов Новой Гвинеи, Фиджи, Цейлона, Мексики, Перу, Венесуэлы, Кении, а также украшения и орудия лова. Так как экспозиционной площадкой для редкой выставки стали залы известного во всем мире своей биологической коллекцией музея, то и маски окружают экзотические яркие птицы, звери, причудливые раковины моллюсков и многое другое из этих стран.

Выставка будет работать до 11 ноября.

Лев Иванович Москалёв — известный океанолог, участник 30 морских экспедиций РАН, 60 лет он посвятил изучению океана. Он также известен как исследователь культуры коренных народов Тихоокеанских островов, индейцев Южной и Центральной Америки, африканских племён. Из каждой экспедиции Лев Иванович привозил ритуальные маски, украшения, охотничьи копья, и за эти годы собралась ценная этнографическая коллекция. В прошлом году учёный передал её в дар Дарвиновскому музею.