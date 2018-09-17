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Голографическому театру быть! В Москве представят формат шоу будущего

Культура

Изображение людей повторяется до мельчайших деталей

Москва, 17 сентября 2018, 16:12 — REGNUM  20 сентября в кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк» в Москве пройдет первое в мире голографическое представление театра будущего VRTIST. Первыми участниками глобального эксперимента станет популярный «Квартет И». В дальнейшем в проект войдут спектакли и мюзиклы известных театров, концерты музыкальных исполнителей, детские и семейные проекты, юмористическо-развлекательные программы, фэшн-шоу и многое другое. По уверениям организаторов, новый формат развлечений объединяет все виды визуального искусства и современные мультимедийные технологии. Голографические шоу строятся на гиперреальных изображениях: пропорции людей и предметов не меняются, внешность актеров повторяется до мельчайших деталей, а «реалистичные» спецэффекты стирают грань между виртуальным миром и действительностью. В общем, здесь люди могут раздваиваться, свободно летать, телепортироваться в другие пространства и тому подобное.

Познакомится с тем, что собой представляет новинка в реальности, можно будет ежедневно в кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк» после 20 сентября.

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Культурная хроника
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