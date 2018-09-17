В Ярославской области теплоходу дали имя Бориса Кустодиева

Тутаев, Ярославская область, , 15:31 — REGNUM Администрация Тутаевского района Ярославской области назвала туристический теплоход в честь художника Бориса Кустодиева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск».

Администрация района купила теплоход, который будет использоваться для развития туризма. Раньше он назывался «Сольвейг», но власти объявили конкурс на новое имя. На конкурс поступали разные названия: «Ассоль», «Ласточка», «Волжская ласточка», «Самолет», «Аврора», «Жемчужина», «Россия». Победителем стала Марианна Младенцева из Санкт-Петербурга, которая предложила назвать теплоход «Борис Кустодиев» в честь известного русского художника.

Кустодиев часто бывал в Тутаеве и посвятил ему ряд своих полотен: «Провинция», «Гуляние на Волге» и другие. В его честь назван Кустодиевский бульвар на левом берегу Волги.

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