Монеточка назвала виновных в несостоявшемся концерте в московском клубе

Москва, , 14:20 — REGNUM Концерт певицы Елизаветы Гырдымовой, более известной как Монеточка, который должен быть состоятся в одном из клубов Москвы, был отменён по вине руководства развлекательного заведения. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram.

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По её словам, организаторы не соблюли условия её райдер. В частности, «не принесли жареного лебедя». Поэтому было решено отменить выступление.

«За два часа до концерта они написали, что у них резко появилась возможность сделать всё, как надо. Но было уже поздно», — пояснила певица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на странице клуба в Instagram появилось сообщение о том, что без объяснения причин певица Монеточка отменила концерт в клубе Gipsy, который должен был состояться 16 сентября, за полчаса до начала мероприятия. Организаторы концерта гарантировали возврат билетов.