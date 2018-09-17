Центр развития ремесел в Узбекистане включили в реестр ЮНЕСКО

Ташкент, , 13:29 — REGNUM Маргиланский центр развития ремесел включен в реестр ЮНЕСКО передовой практики нематериального культурного наследия, сообщает 17 сентября издание «Народное слово».

В узбекистанском городе Маргилане завершился фестиваль традиционного текстиля «Атлас байрами» («Праздник атласа»). Участники мероприятия продемонстрировали традиционный текстиль народов, находящихся вдоль Шелкового пути.

В рамках фестиваля состоялась также научная конференция на тему «Взаимодействие культур Востока и Запада на великом шелковом пути: Ханчжоу, Маргилан, Валенсия».

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 10 сентября в узбекистанском городе Шахрисабзе состоялся международный фестиваль маком. В рамках фестиваля состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная роли искусства маком.

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