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Скончался писатель Николай Коняев — «неутомимый труженик, человек чести»

Культура

По предварительной информации, причиной кончины литератора стало обострившееся старое заболевание

Скончался писатель Николай Коняев — «неутомимый труженик, человек чести»
Ohlumon
Николай Коняев

Санкт-Петербург, 17 сентября 2018, 11:37 — REGNUM  Не стало русского писателя Николая Коняева. Литератор, секретарь правления Союза писателей России и председатель православного общества писателей Санкт-Петербурга скончался в Северной столице накануне, 16 сентября. Ему было 69 лет.

«К сожалению, с 16 сентября 2018 года мы говорим о нашем коллеге в прошедшем времени. Но его труды, его литературное наследие, по объёму и значимости сопоставимое с трудами великих русских классиков, будет иметь долгую, очень долгую жизнь», — говорится в сообщении на сайте «Дома писателей» Санкт-Петербурга.

Также коллеги литератора отмечают, что заслуги Коняева «перед Россией и её народом велики, они отмечены многими наградами, премиями, он один из немногих современных русских писателей, кто имел всероссийскую известность».

«Его рассказы, романы, пьесы, книги по истории Русской Православной Церкви известны, и простым людям, и учёным, и писателем», — добавили в Доме писателей.

Напомним, первые рассказы Николая Коняева были опубликованы ещё в 1970-х. В перестроечные годы писал о Ермаке, Дежневе и Беринге, биографические исследования о поэтах Николае Рубцове, Алексее Кулаковском и Николае Олейникове, о писателе Валентине Пикуле. Его рассказы и книги переводились на английский, немецкий, французский, китайский, иранский и сербский языки.

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