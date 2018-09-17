«Рик и Морти» появился в жанре аниме

Лос-Анджелес, США, , 12:17 — REGNUM Авторы YouTube-канала Malec создали анимационный ролик, в котором добавили к мультсериалу «Рик и Морти» множество элементов, типичных для заставок аниме-сериалов. Такие новшества позволили по-новому взглянуть на привычных героев и знаковые моменты истории.

Как рассказал соавтор проекта Джастин Ройланд, работа над новым сезоном анимацонного сериала началась в середине июня. Для этого была создана сценарная группа, где обсуждаются возможные идеи, пишет «Кинопоиск».

Ройланд добавил, что зрителям не придётся долго ждать выхода нового сезона, так как создатели собираются сократить интервал между сезонами. Поможет в этом большой заказ на 70 эпизодов. Таким образом, Ройланд и Дэн Хармон могут развивать проект, не отвлекаясь на вопросы о возможном закрытии проекта.

Дату премьеры нового сезона пока не сообщают, но создатели отмечают, что зрителям не придется ждать весь 2019 год.

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