В Ялте пройдет фестиваль кино «Три искусства» памяти Константина Коровина

Ялта, Крым, , 11:20 — REGNUM С 11 по 15 октября в Ялте в Крыму пройдет фестиваль кино «Три искусства». Это уже второй смотр фильмов об искусстве и литературе. Он, как и первый, прошедший в Москве, будет посвящен выдающемуся русскому художнику и литератору Константину Коровину. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ. Откроется фестиваль премьерным показом фильма-элегии «То было давно… там… в Охотине» о судьбе Константина Коровина. Картина создавалась на средства меценатов в 2017 году.

Также в рамках фестиваля состоятся различные бизнес-встречи галеристов и художников, пройдет выставка «Коровин и ученики». Участников форума пригласят принять участие в экскурсии «По следам шедевров живописи в Крыму», в Коровинском плэнере, в мастер-классах по живописи.

Организаторы фестиваля сочли целесообразным его проведение в Крыму, как знаменитом месте творчества для художников, музыкантов и писателей. Первый фестиваль «Три искусства» состоялся в Москве в декабре 2017 года. Площадками стали кинотеатр «Октябрь», библиотеки им. А.П. Боголюбова и Н.А.Некрасова. Его посетило более 1000 человек.