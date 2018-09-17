Аниме — это пропаганда половых извращений, мистицизма и девиации?

Мария Оточкина, , 13:01 — REGNUM

Когда совершенно некомпетентные в некоторых вопросах депутаты начинают внедрять законы и предложения по урегулированию определенного вида деятельности, уже по традиции это превращается в процесс, который без разбора калечит все, что попадается под руку. Из той же серии внедрение предложения об ограничении распространения аниме в России от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова.

Он направил письмо в Роскомнадзор с предложением по ограничению распространения аниме в свободном доступе в интернете по возрасту и по времени. В своем решении Владимир Петров ссылается на то, что в аниме — сплошная пропаганда половых извращений, мистицизма и девиации. А также на присутствие культа смерти, который, по мнению депутата, в порядке вещей для японцев, но для россиян губителен. Есть большие сомнения насчет того, что Владимир Петров достаточно ознакомился с проблемой вопроса со всех сторон прежде, чем вносить такое предложение. Давайте рассмотрим тему смерти в аниме, которая так «разрушительна для россиян», и предположим варианты аргументов против распространения аниме в России. И даже без упоминания Хаяйо Миядзаки, самого известного японского режиссера-аниматора, чьи картины, на самом деле, послужил бы отличным примером, но хочется копнуть чуть глубже.

Для начала самый популярный аниме-сериал на эту тему — «Тетрадь смерти». В чем суть: школьник-отличник, сын заместителя начальника японской полиции, находит загадочную тетрадь с инструкцией, в которой говорится, что стоит только записать чье-то имя в этот блокнот, как через 40 секунд носитель имени умрет от сердечного приступа. В инструкции много нюансов, но все сходится к одному — можно убивать людей, только записывая имя и зная лицо. Школьник ловит синдром Бога и устраивает массовую казнь особо серьезным преступникам, которых вычисляет при помощи доступа к документам отца. Он уверен, что это и есть справедливость, и если сначала герой сосредоточен на маньяках и убийцах, со временем его планка снижается, а затем и вовсе он нацеливается на тех, кто мешает ему «вершить правосудие».

И нет, это не склонение к убийствам: в сериале поднимаются такие вопросы, как заслуживает ли кто-то такой смерти, имеет ли кто-то право решать вопрос чужой жизни, как человек, который ненавидит преступников и убийц, сам становится таковым и какие у этого последствия. Но если прочитать только описание аниме и посмотреть парочку скриншотов, на которых красуется Шинигами (яп. Бог смерти), то можно решить, что это аниме мало того что калечит психику, так еще и склоняет к массовому безнаказанному убийству. Вряд ли здесь обойдется ограничением в 16+, которое, кстати, и так присутствует.

Немного сдвигаем курс и берем тему смерти в другой форме — аниме-сериал «Брошенный кролик». Дайкити Кавати — обычный 30-летний офисный рабочий, неженатый, приходит на похороны своего дедушки. В этот день он узнает, что у его дедушки осталась совсем маленькая внебрачная дочь шести лет по имени Рин, про которую родственники даже не знали, и теперь девочка осталась совсем одна, а где ее мать — неизвестно. Дайкити наблюдает за Рин во время похорон, а потом слушает разговоры родственников о том, как никто не может приютить малышку и поэтому придется устроить ее в детский дом. Герой не согласен с таким решением и забирает девочку к себе, несмотря на то, что родственники отговаривают его. Для героя мир открывается с совершенно другой стороны. Забота о ребенке не предполагает только наличия места в квартире и денег на содержание, герою приходится идти вниз по карьерной лестнице, чтобы было больше времени для заботы о Рин. Он сталкивается с детскими болезнями, обязательными завтраком, обедом и ужином, которыми ранее он мог пренебрегать, и, конечно, с проблемой воспитания. В процессе удочерения появляется немало проблем, которые герои стойко выдерживают и преодолевают, не отказываясь друг от друга и становясь ближе.

Это прекрасная история о становлении семьи, семейных ценностях и долге. Однако, если судить об этой картине только по описанию, скриншотам и коротким роликам, то можно сделать вывод о том, что это история о педофилии и инцесте, чего, конечно, нет и в помине.

Обратимся к другой форме смерти — суицид. Полнометражное аниме «Форма голоса» затрагивает эту тему очень осторожно. К сожалению, в наши дни травля и изгои в классе — обычное явление. По сюжету аниме, в класс приходит новенькая — немного застенчивая и глухая Сёко Нишимия, и, несмотря на то, что все настроены дружелюбно, вскоре всем надоедает общаться с девочкой при помощи тетрадки, и местный хулиган Шоя Исида вместе со своими друзьями начинает издеваться над новенькой. Через какое-то время об этом узнают родители и учителя, а друзья Исиды перекладывают всю вину на него. После этого главный задира класса становится изгоем и теряет веру в дружбу, а Нишимия переводится в другую школу. То, что Исида несколько лет проводит в качестве изгоя в классе, заставляет его разочароваться в жизни, и он задумывается о самоубийстве. За годы одиночества всякая жестокость в нем пропадает, а чувство сожаления растет. Поэтому перед тем, как покинуть этот мир, он хочет вернуть своей матери деньги, которые она однажды потратила на все сломанные им слуховые аппараты той самой новенькой, а также извиниться перед самой девушкой. Для этого он работал, продал все свои вещи и даже изучил язык жестов, пытаясь найти Сёко Нишимию. Но встреча с ней снова всё меняет, герой хочет помочь ей найти друзей и сталкивается с событиями, которые полностью меняют его представления о дружбе, жизни и смерти.

Здесь сплетаются чувство вины, эгоизм, влюбленность, дружба, ошибки прошлого и все то, с чем сталкиваются подростки, стараясь социализироваться в этом мире. Нишимия и Исида на протяжении всего фильма перестраивают свой внутренний мир и реакцию на окружающее. Тема суицида в этом аниме играет важную роль, главные герои ходят по краю. Однако это не тот случай, который толкнет подростка в пропасть. Это жизнеутверждающая картина.

Можно догадаться, что картина, в описании которой говорится, что главный герой — школьник, который хочет покончить жизнь самоубийством, попадет под запрет. Какая разница, какие подтексты. Прямая пропаганда суицида! Современные дети ведь не читают школьную программу и не знают, кто такая Анна Каренина и Катя из «Грозы» Островского?

Смерть близких всегда напоминает нам, что ничто не вечно и каждое мгновение, в прошлом или настоящем, имеет вес. К этой теме обращается короткометражное аниме «Чей-то пристальный взор». Главная героиня — самостоятельная девушка, работает в офисе, снимает квартирку, уверяет отца, что у нее все хорошо, хотя на работе она получает выговоры и не справляется с взрослой жизнью, полной одиночества. Отец тоже не рассказывает ей о своих проблемах и предлагает поужинать вместе, ведь он как раз проходит мимо её района. Девушка не хочет весь вечер притворяться счастливой и поэтому врет, что еще на работе. Отец тоже соврал, что проходил мимо ее района, на самом деле он стоял рядом с ее домом, а в пакете у него был ужин. Они не встречались уже долгое время, а телефонные разговоры строятся по одному и тому же сценарию. В детстве они были очень близки, но со временем дочь начала отдаляться, что нередко встречается в жизни. В итоге их сближает смерть старой кошки, с которой героиня провела все детство. Это событие наконец-то заставило ее заглянуть в гости к отцу, пробудило в ней активное переживание насчет его здоровья и времени, которое они потеряли.

Так смерть домашнего животного сблизила отца и дочь, отдалившихся друг от друга. После этой картины хочется если не плакать по упущенному времени для общения с родными, то наконец-то уделить им внимание. Но насколько устойчива психика современных российских детей, когда дело касается смерти домашних животных? «Белый Бим Черное ухо» ведь уже давно не в моде, и гибель питомца не может нести других смыслов, кроме необоснованной жестокости, которая разрушительным образом действует на детей.

Нужно подчеркнуть, что аниме ничем не отличается от фильмов и сериалов, это совершенно такой же товар на рынке кино и мультипликации, как фильмы и мультфильмы, сериалы и мульсериалы. На аниме есть свой спрос, у аниме есть своя аудитория. Здесь — свои жанры, свои типологии персонажей, свои удачные и неудачные проекты, специфические, которые точно так же присутствуют в фильмах, мультфильмах, сериалах и даже в литературе — это нормально. Аниме никогда не специализировалось исключительно на детской и подростковой аудитории и имеет свои возрастные ограничения, которые, в России почему-то многие не видят, ссылаясь на «это же мультик, а мультики для детей».

Если подросток, как утверждает депутат, увлекается аниме, то неизбежно столкнется с разными вида извращений, которые могут повлиять на его психику и девиацию. Очень странное утверждение, если учитывать, что, увлекшись кинематографом или литературой, подросток может проделать точно такой же путь. Вряд ли перед тем, как ограничивать распространение аниме и вешать на него ярлык, будут просматривать каждый сериал и фильм, глубоко анализируя и советуясь с несколькими специалистами. А поверхностная вычитка описания может сыграть злую шутку — перекрыть доступ к действительно хорошим и качественным аниме и протолкнуть на всеобщее обозрение то, что не нуждается в большом внимании. Ограничивать доступ к аниме по той причине, что где-то присутствует тема смерти, секса и (какой кошмар) однополой любви — это то же самое, если по той же причине ограничивать все фильмы, сериалы и литературу, в том числе и школьную программу, потому что там встречаются подобные темы.

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