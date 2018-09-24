Дмитрий Тёткин, , 10:01 — REGNUM

Мозг по-простому.

Мозг. История открытий в картинках.

Тайна мозга в комиксах.

Довольно сложно что-то написать в качестве рецензии на комикс хотя бы потому, что комикс, скорее, предполагает именно разглядывание его. И даже в случае, когда это замысловато выполненное произведение «комиксового» (да простится мне это неуклюжее слово) искусства, то его достоинства невыразимы словами. Всё дело в пятне, линии, фактуре, стиле, наконец, «режиссуре» комикса, сюжете, короче говоря, во всём его языке… В данном случае с изобразительной стороны перед нами совершенно типичный комикс. Если не сказать посредственный. Но если он чем-то интересен, то образовательным потенциалом. Мы живём во времена, когда только ленивый не говорит о мозге, это стало почти такой же популярной темой, как астрология и фэншуй. «Учёные-мозговеды» собирают полные залы с лекциями, маркетологи и рекламщики клянутся, что разгадали тайну власти над миром благодаря приставке «нейро», мамы изучают нейронауки, чтобы правильно учить детей писать, писать, расти большими…

Мы и правда, вероятно, живём во времена «нейрореволюции», когда человек, который звучал гордо и был центром божественного мироздания, не то чтобы лишается всех тайн, но становится всё более прозрачным. Уже видны его внутренние трубочки, палочки, колбочки, крючочки и петельки, пружинки, рефлексы, инстинкты. Уже сейчас в значительной степени объяснено то, как мы себя ведём, чувствуем, думаем… Это не значит, что вопросов не осталось. В том числе главный и детский. Как «сознание» связано с «мозгом»? Есть для этого какой-то физический субстрат? Где он находится? Скажем, пару веков назад Декарт считал, что всё дело в шишковидной железе. Наталья Бехтерова, которая всю жизнь изучала мозг (в том числе с помощью имплантированных электродов), ближе к концу стала признаваться в том, что вполне верит в «паранормальное», «вещие сны» и так далее… Я чуть-чуть огрубляю её сюжет до уровня комикса, но желающие найдут драматичные подробности её жизни и влияния их на её научное мировоззрение. Подрагивающие усики приборов, волнистые стрелочки волн, цветные узоры — неужели это и есть «мы»? Это и есть «сознание»? Неужели мы умрём со смертью мозга? Неужели мы и есть наш мозг? А душа, секундочку, а рай?..

Уф. Вернёмся к комиксу. Перед нами учебник, разбитый на главы. Конечно, это не для университета, а, скорее, для школьников. То, что должно заинтриговать, — это классический приём «маленьких человечков», которые попадают внутрь чего-то. Вспомним «приключения Карика и Вали» или фантастический фильм про путешествия уменьшенных людей на крохотной «подводной» лодке внутри человеческого тела… Кстати говоря, что-то подобное уже происходит с нанороботами и медицинскими микрохирургическим инструментами, которые оказываются внутри человека регулярно в дорогих клиниках. Итак, уменьшенные люди, которые попадают в мозг на экскурсию. В каждой главе мы знакомимся с отдельным понятием или открытием. Это может быть про «дендриты» (слово родственное дендрарию — они и правда похожи на деревья, отсюда, собственно говоря, герои и оказываются в «лесу»), может быть про химию и электрику мозга. Комиксы часто используются на Западе в образовании. И развлечении. Вообще инфографика столь популярная в наши дни — тоже родственница комиксов. Всё дело в том, что картинки мы воспринимаем лучше, чем тексты. И это тоже особенность мозга, которому нужно было научиться ради выживания распознавать врагов. И, кстати говоря, до сих пор в распознавании зашумлённых образов любой ребёнок даст фору суперкомпьютеру. Так что ещё не всё потеряно у наших парочки килограмм серого вещества…

Конечно, комикс такого рода не сделает из вас учёного, да и нейрохирургию в медицинском вузе по нему вряд ли удастся сдать, но как популярная детская версия знакомства с миром современных воззрений на мозг — это прекрасное издание. Мы даже чуть-чуть знакомимся и с учёными, которые мозг исследовали, узнавая, например, что Сантьяго Рамон-и-Кахаль (один из отцов нейронауки) сам был увлечён рисованием! Примечательная смычка реальностей. Павлову с собаками и Гальвани с лягушками тоже найдётся место на страницах… Вообще книга построена на классической драматургии комикса (интересно смотреть, как она используется для поддерживания интереса; и при этом нужно ведь рассказывать сложные и довольно скучные вещи читателю). Есть тут и «драка учёных» (как элемент комикования), и попытка выбраться из тюрьмы (замкнутой комнаты, клетки, пусть клетки мозга), и борьба с «чудовищем» (гигантским кальмаром с гигантскими же нервными клетками)… Жаль, что создатели комикса несколько упростили возможный материал. Например, не было рассказано ни про современные методы исследования мозга, например, функциональную томографию, ни про морфологию мозга достаточно серьёзно, ни про поведение… Но это ведь детская книга и первый шаг в эту сторону. В конце концов, пока научное сообщество достаточно консервативно, чтобы всерьёз сделать учебник-комикс, который было бы интересно и познавательно читать докторам наук. А вот это был бы номер…

Читайте ранее в этом сюжете: Просто о сложном: комикс о работе мозга