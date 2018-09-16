Фильм режиссёра Питера Фарелли победил на кинофестивале в Торонто

Торонто, Канада, , 22:51 — REGNUM Гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто получил фильм режиссёра Питера Фарелли «Зелёная книга». Об этом сообщается сегодня, 16 сентября, на сайте организаторов кинофестиваля.

В основу сюжета кинокартины Питера Фарелли взята реальная история пианиста Джона Ширли, который путешествовал в 60-х годах прошлого века по югу США в сопровождении водителя и охранника Тони Липа.

Исполнители главных ролей в этом фильме Махершала Али и Вигго Мортенсен. Кинокритики предрекают фильму как минимум, одну номинацию на премию «Оскар».

Всего на кинофестивале было представлено 343 фильма из более, чем 80 стран мира. Из России на кинофестивале были представлены киноленты «Сердце мира» Натальи Мещаниновой и «Завод» режиссёра Юрия Быкова.

Напомним, что кинофестиваль в Торонто — относительно молодой, он проводится в 43-й раз. Но фильмы, показанные здесь, часто становятся обладателями высших наград в кинематографе. Главная награда на фестивале одна и одна достаётся фильму, победившему в зрительском голосовании.