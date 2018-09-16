40 тысяч распятий получили верующие в Ватикане

Ватикан, , 21:14 — REGNUM 40 тысяч распятий получили верующие от имени Папы Римского Франциска во время традиционной воскресной молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщило 16 сентября итальянское информационное агентство ANSA.

В своём обращении к верующим Папа Римский отметил, что распятие не является предметом украшения, это религиозный символ для молитв и размышлений. Понтифик призвал людей отнести распятие домой и выставить на виду в комнате, где спят дети или родители. Также глава католической церкви пояснил, что распятие — его личный подарок и за него ничего не нужно платить.

Распятие сделано из посеребренного металла, оно находится в прозрачном конверте с открыткой. На открытке процитировано на трёх языках высказывание Папы из его размышлений на всемирной встрече молодежи в Бразилии в 2013 году: «В кресте Христовом выражена вся любовь Господа и его бесконечное милосердие».

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск посетил Палермо, где прочёл проповедь, в которой призвал к раскаянью членов мафии.