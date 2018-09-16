Музеи Москвы пригласили бесплатно посетить свои экспозиции

Москва, , 19:38 — REGNUM Жителей и гостей города Москвы приглашают бесплатно посетить музеи столицы, сообщает 16 сентября официальный сайт мэра Москвы.

В это воскресенье можно будет посетить десятки музеев совершенно бесплатно. С 12 до 21 часа работает Новый Манеж, где можно посмотреть на творчество современного художника, основателя нового направления в искусстве — каллиграфутуризма, Покраса Лампаса.

В Музее Москвы представят выставку «Находки моей улицы», в рамках которой представлены предметы повседневной жизни горожан от Средневековья до конца XIX века.

Около сотни полотен художника Сергея Андрияки с видами столицы покажут в Школе акварели на выставке «Пейзажи старой Москвы. Акварель».

Человек будущего будет представлен на первом персональном проекте скульптора Гургена Петросяна (In)Dividuum. По словам автора, он вдохновлялся философской концепцией трансгуманизма.

Музей русского лубка и наивного искусства представит выставку разнообразных ковриков, клеёнок и фанерок первой половины и середины XX века. Их авторами были народные художники. Экспонаты попали в собрание из разных уголков страны — от Ростова-на-Дону до Вятки и Урала.

Напомним, что ранее, в День города Москвы, москвичи и гости города имели возможность бесплатно посетить 81 музей столицы.