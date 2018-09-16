Конкурс теноров имени Хосе Каррераса назвал своих победителей

Москва, , 15:32 — REGNUM Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» завершился в Московском музыкальном театре «Геликон-опера», сообщили в пресс-службе театра.

В конкурсе приняли участие 65 певцов-теноров из 15 стран. Президентом жюри конкурса стал известный оперный певец Хосе Каррерас. Кроме него, в состав жюри вошли оперные звезды Марина Мещерякова, Дмитрий Корчак, Паата Бурчуладзе, профессор Россиниевской академии имени Альберто Дзедды Лоренцо Бавай и художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

По итогам тертьего тура жюри объявило лауреатов, дипломантов и обладателей специальных призов.

Гран-при конкурса выиграл молодой тенор из Иркутска, солист Иркутского музыкального театра имени Н.М.Загурского Андрей Данилов. Кроме Гран-при певец получил специальный приз — участие в спектакле московского театра «Новая Опера».

Сразу два приза «За лучшее исполнение арии из оперы Джузеппе Верди», а также «За лучшее исполнение арии из репертуара Хосе Каррераса» взял солист Бурятского театра оперы и балета Михаил Пирогов.

Специальная премия — «За лучшее исполнение испанской песни» была присуждена солисту театра OPER LEIPZIG, выпускнику Академии хорового искусства им. В.С. Попова Сергею Писареву. Ему же достались два специальных приза: участие в концерте цикла «Золотые голоса конкурсов Елены Образцовой», учрежденный Фондом Елены Образцовой, и сольный концерт в Музее-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка».

Напомним, что Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» проводился в Москве с 10 по 15 сентября. Конкурс проводился при поддержке Фонда президентских грантов.