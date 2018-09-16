«Орфей спускается в ад»: премьера в театре «Школа драматического искусства»

Москва, , 14:53 — REGNUM 21 и 22 сентября в театре «Школа драматического искусства» состоятся премьерные показы спектакля «Орфей спускается в ад». Постановку легендарной пьесы американского классика Теннесси Уильямса осуществил Игорь Яцко. Режиссер не стал переносить действие на новую почву, как это делают многие, посчитав, что беспросветность американской глубинки 1930 годов достаточный фон, чтобы выявить весь драматизм «ада с человеческим лицом». «В самом названии пьесы обозначены тема художника и ада, — рассказал режиссер спектакля Игорь Яцко порталу Театрал.ру. — В «Орфее» герои существуют в совершенно безнадежном мире, но мне интересно найти в этой истории свет, найти выход».Игорь Яцко — актер, режиссер, педагог, руководитель Режиссерско-актерской лаборатории в театре «Школа драматического искусства». В 1993 году окончил ГИТИС в мастерской Анатолия Васильева. С 1990 года работает в театре как актер и режиссер.