Театр им. Вахтангова в Москве открыл 98-й сезон премьерой «Фальшивая нота»

Москва, , 14:21 — REGNUM 15 сентября спектаклем «Фальшивая нота» по пьесе Дидье Карона в постановке Римаса Туминаса Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова открыл свой 98-ой сезон. Коллектив прославленного московского театра решил сразу предоставить взыскательной столичной публики премьеру — причем, довольно, громкую, так о работе над спектаклем Геннадия Хазанова и Алексея Гуськова говорили давно.

Но перед открытием сезона труппа по традиции собралась на общий сбор. Если подводить итоги, то в прошлом сезоне было сыграно 832 спектакля, их посмотрело 288 тысяч человек. Также знаковым можно считать открытие Симоновской сцены. Но больше всех интересовали грядущие события. Одним из самых важных стало назначение главным режиссером театра Юрия Бутусова. Римас Туминас останется на должности художественного руководителя.

В ближайших планах — работа итальянского режиссера Лука де Фуско над пьесой Эдуардо де Филиппо «Суббота, воскресенье, понедельник», подготовка Римаса Туминаса к масштабному прочтению «Войны и мира», Андрей Максимов покажет «Брюсов переулок», а французский мастер Клеман Эрвье-Леже «Двойное непостоянство». Среди ожидаемых премьер и «Маленькие трагедии» Пушкина. В проекте также еще несколько громких новинок.