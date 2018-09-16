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Мураками отказался от альтернативной Нобелевской премии по литературе

Культура

Японский писатель попросил исключить его кандидатуру из шорт-листа номинантов 2018 года

Мураками отказался от альтернативной Нобелевской премии по литературе
Galoren.com
Харуки Мураками

Стокгольм, 16 сентября 2018, 13:53 — REGNUM  От номинациина альтернативную Нобелевскую премию по литературе отказался японский писатель Харуки Мураками. Об этом 16 сентября сообщило агенство Kyodo.

Мураками связался с Новой академей Швеции и попросил исключить его из шорт-листа номинантов на премию 2018 года. Мураками пояснил своё решение желанием «сосредоточится на написании книги и избежать при этом внимания со стороны СМИ».

Кроме Мураками в шорт-лист номинантов вошли писательница из Франции Мариз Конде, английский фантаст Нил Гейман и рожденная во Вьетнаме канадская писательница Ким Тхюи.

Напомним, что в начале мая Шведская академия решила перенести вручение премии этого года на будущий год из-за сокращения числа членов академии в результате громкого скандала о сексуальных домогательствах.

Кроме того, выяснилось, что некоторые академики нарушали правило о неразглашении имени будущего лауреата до официального оглашения победителей.

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Нобелевская премия
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