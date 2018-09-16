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В Москве пройдет выставка звезды уличного искусства Фрэнка Шеппарда Фэйри

Культура

Представленные работы демонстрируют весь спектр художественных увлечений Фэйри – от андеграунда и конструктивизма до поп-арта и рекламного дизайна

Москва, 16 сентября 2018, 12:58 — REGNUM  19 сентября в Московском музее современного искусства, в здании на Гоголевском бульваре, откроется выставка «Форс-мажор» одного из ведущих уличных художника в мире Фрэнка Шепарда Фэйри. Этот проект включает произведения различных стилей и жанров, выполненные мастером за последние 25 лет. Столичные поклонники стрит-арта увидят социальные плакаты, экологические панно, скульптуры и многое другое. Необходимо отметить, что ряд работ сделан художником специально для московского вернисажа.

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Культурная хроника
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