В Москве пройдет выставка звезды уличного искусства Фрэнка Шеппарда Фэйри

Москва, , 12:58 — REGNUM 19 сентября в Московском музее современного искусства, в здании на Гоголевском бульваре, откроется выставка «Форс-мажор» одного из ведущих уличных художника в мире Фрэнка Шепарда Фэйри. Этот проект включает произведения различных стилей и жанров, выполненные мастером за последние 25 лет. Столичные поклонники стрит-арта увидят социальные плакаты, экологические панно, скульптуры и многое другое. Необходимо отметить, что ряд работ сделан художником специально для московского вернисажа.