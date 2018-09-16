В Благовещенске проходит кино и театральный фестиваль «Амурская осень»

Благовещенск, , 12:43 — REGNUM В Благовещенске проходит кинофестиваль «Амурская осень».

16 сентября участники смотра днем возложат цветы к памятнику советскому и российскому актёру, кинорежиссёра и писателю Валерию Приёмыхову. А вечером в областной филармонии на суд жюри и зрителей будет представлена авантюрная лента «Невеста напрокат"с Александром Михайловым, Еленой Прокловой и Юлией Такшиной. На другой площадке — в Общественно-культурном центре города — покажут трагикомедию о любви «Незнакомка» с Алексеем Чадовым, Ириной Медведевой и Владимиром Большовым.

Всего в программе фестиваля 10 конкурсных антреприз, 12 конкурсный фильмов полного метра, 25 короткометражных картин, 4 панорамы для взрослых, а также большое число различных мастер-классов, творческих встреч, десятки выездных мероприятий по области.

«Амурская осень» — единственным из почти 200 фестивалей в России, на котором оценивается антреприза. Жюри театрального конкурса возглавляет известный артист Максим Аверин.