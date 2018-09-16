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Алексей Учитель снимет фильм о лидере группы «Кино»

Культура

Съёмки начнутся в мае следующего года

Санкт-Петербург, 16 сентября 2018, 12:46 — REGNUM  Фильм о знаменитом рок-музыканте Викторе Цое планирует снять режиссёр Алексей Учитель. Об этом он сообщил журналистам 15 сентября перед церемонией открытия кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

По словам режиссёра, съёмки кинофильма начнутся в мае 2019 года. Сценарий к фильму написал Александр Гоноровский, который уже не раз сотрудничал с Учителем.

Сообщается, что в киноленте будет рассказано о событиях июля-августа 1990 года. В этот год, 15 августа, трагически оборвалась жизнь рок-музыканта. В основу сюжета фильма ляжет история о водителе автобуса, в который врезался музыкант, и о том, как близкие и родные Виктора Цоя перевозили его тело из Латвии в Санкт-Петербург после роковой аварии.

Также было заявлено, что актёра, играющего роль Цоя, в фильме не будет, но будут звучать песни музыканта.

Напомним, что ранее на экраны вышел фильм о Викторе Цое «Лето» режиссёра Серебренникова. Поклонники творчества музыканта восприняли киноленту достаточно прохладно. Много критики вызвал фильм и у отца Виктора Цоя, Роберта Цоя.

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