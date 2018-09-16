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Названы сериалы — победители фестиваля «Пилот» в Иванове

Культура

Приз за лучший сценарий получил сериал “Учителя” режиссера и сценариста Ильи Куликова

Иваново, 16 сентября 2018, 04:51 — REGNUM  Сериал «90-е. Весело и громко» получил главный приз первого российского фестиваля телесериалов «Пилот», завершившего работу в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Победитель в номинации «Лучший пилот телевизионного сериала» был определен посредством голосования зрителей. В остальных категориях лучшие фильмы выбирали члены профессионального жюри. Конкурсная программа фестиваля включала 20 сериалов.

Приз за лучший сценарий получил сериал «Учителя» режиссера и сценариста Ильи Куликова. Елизавета Боярская признана лучшей актрисой за роль в сериале «Ворона», а Юрий Стоянов, сыгравший в «Вампирах средней полосы», получил приз за лучшую мужчскую роль.

Наградой отмечена режиссерская работа Михаила Полякова («90-е. Весело и громко») Лучшим продюсером признан Александр Цекало, работавший над сериалом «Алиби».

Церемония закрытия прошла 15 сентября в кинотеатре «Лодзь». Её посетили актрисы Ольга Кабо, Алика Смехова, Дарья Повереннова, Олеся Судзиловская и Евгения Храповицкая, а также президент фестиваля, кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

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