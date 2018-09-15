Звезды мирового кино соберутся во Владивостоке

Владивосток, , 22:04 — REGNUM С 21 по 27 сентября 2018 года во Владивостоке состоится Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», предлагающий жителям и гостям Приморья насыщенную программу. Помимо показов около 180 фильмов из 37 стран она включает выставки, пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи.

Специальными событиями фестиваля станут творческие встречи со звездами мирового экрана: Энди Макдауэлл и Эриком Робертсом. Всемирно известная актриса Энди Макдауэлл, которую наши зрители знают и любят по ролям в картинах «День сурка», «Четыре свадьбы и одни похороны» и др., пообщается с публикой перед показом американской ленты Стивена Содерберга «Секс, ложь и видео». Эрик Робертс — снявшийся в четырех сотнях фильмов старший брат Джулии Робертс — выступит перед публикой перед демонстрацией картины, за роль в которой он был номинирован на «Оскар»: американской приключенческой драмы Андрея Кончаловского «Поезд-беглец».

У «Меридианов Тихого» традиционно много образовательный и деловых мероприятий. Глава отдела производства художественных фильмов на программах магистратуры в Лос-Анджелесском отделении Нью-Йоркской академии киноискусства Лидии Седроне расскажет о том, как найти инвесторов для своего кинопроекта, а преподаватель той же академии Игорь Торгесон поделится секретами профессии режиссера монтажа. Режиссёр анимационного кино Кодзи Ямамура из Японии расскажет об искусстве превращения эфемерного в реальность. Режиссер Алексей Герман-младший даст мастер-класс на тему «Воображать прошлое», а художник-постановщик студии «Ленфильм» Елена Окопная поведает о нюансах работы и творчества художника-постановщика игрового фильма.

Выпускники и преподаватели киношкол России и США: продюсер, преподаватель Лидия Седроне, режиссеры Дарья Жук, Владимир Битоков, Ольга Зуева, Денис Шабаев и другие участники фестиваля соберутся за круглым столом, чтобы обсудить методы кинообразования в мире.

Что касается кинопросмотров, то самыми ожидаемыми программами являются не только конкурсные блоки, но и «Панорама», состоящая из главных хитов текущего фестивального сезона, и «Кино России», знакомящая с лучшими отечественными новинками года.

На закрытии фестиваля состоится показ ленты Ольги Зуевой «На районе». Привлекает приморскую публику она не только исполнителем главной роли Данилой Козловским, но и локацией: эта картина была снята в прошлом году именно во Владивостоке.

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