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Российское кино увидят в Южной Корее

Культура

Началась неделя российского кино в Сеуле

Сеул, 15 сентября 2018, 15:58 — REGNUM  Неделя российского кино стартовала в южной Корее. Об этом сообщает 15 сентября сайт Большая Азия.

В рамках мероприятия зрителям в Сеуле будут показаны восемь кинолент российских режиссёров. Первой зрители увидели драму режиссёра Александра Котта «Испытание», снятую в 2014 году.

Далее в программе к показу подготовлены фильмы самых разных жанров: как зрительские киноленты, так и фестивальное кино. Кроме того, есть и детская программа, в которую включены две анимационные картины: «Белка и Стрелка: Лунные приключения» и «Гурвинек.Волшебная игра», который был снят при участии кинематографистов из Бельгии и Чехии.

Неделя российского кино завершится показом киноромана Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского», который вышел в прошлом году.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры РФ, «Джемстудия» и Ассоциация русскоязычных в Корее, представители которой отметили, что данная акция помогает сближению и взаимопониманию народов России и Кореи.

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